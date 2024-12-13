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Блінкен з несподіваним візитом прибув до Іраку

13 грудня 2024, 19:13
Блінкен з несподіваним візитом прибув до Іраку
Getty Images
Американський держсекретар здійснює поїздку Близьким Сходом на тлі падінням режиму Асада.

В п’ятницю, 13 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Іраку з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Під час візиту Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шиа аль-Судані для переговорів про майбутнє сусідньої Сирії.

Він відвідав посольство США в Багдаді і розказав, що говорив з прем’єром Судані про ситуацію в Сирії.

За його словами, вони обговорили "переконання багатьох країн у регіоні та за його межами, що, оскільки Сирія переходить від диктатури Асада до, сподіваємося, демократії, вона робить це таким чином, щоб, звичайно, захистити всі меншини в Сирії, що призведе до створення інклюзивного, позаконфесійного уряду".

Держсекретаря додав, що Сирія не повинна перетворитися на "платформу для тероризму".

"Ніхто не усвідомлює важливість цього більше, ніж Ірак, через тривалу присутність ІДІЛ в Сирії, і ми сповнені рішучості переконатися, що ІДІЛ не зможе відродитися", – сказав Блінкен.

Американський політик сказав агентству Reuters, що Вашингтон розглядає цей момент як можливість ще більше послабити вплив Ірану в регіоні.

Блінкен здійснює поїздку Близьким Сходом у зв'язку зі швидким падінням режиму Башара Асада.

 
ІраквізитЕнтоні Блінкен

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