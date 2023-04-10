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Блінкен із візитами вирушає до Європи та Азії

10 квітня 2023, 20:30
Блінкен із візитами вирушає до Європи та Азії
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Очікується, що ситуація навколо вторгнення рф в Україну буде однією з головних тем зустрічей.

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен у вівторок вирушає у міжнародне турне, під час якого відвідає разом із президентом Джо Байденом Британію й Ірландію, після чого вирушить до країн Азії, де візьме участь, зокрема, в засіданні G7 у Японії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

"Державний секретар Ентоні Блінкен впродовж 11-18 квітня 2023 року відвідає Сполучене Королівство, Ірландію, В’єтнам і Японію", - зазначається в повідомленні.

У Великій Британії й Ірландії глава американської дипломатії супроводжуватиме президента США, який перебуватиме там в період 11-14 квітня на чолі державної делегації.

Після цього держсекретар Блінкен відправиться до Ханоя, В’єтнам, де обговорить питання всеосяжного партнерства та стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

ЄвропаАзіявізитБлінкенвійна в Україніросія окупанти

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