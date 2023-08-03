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Блінкен закликає країни ООН сказати росії: "Досить!"

03 серпня 2023, 20:33
Блінкен закликає країни ООН сказати росії:
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Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав усі країни ООН виступити з об’єднаною позицією і змусити росію припинити зловмисні дії щодо блокування експорту українського зерна.

Про це передає Укрінформ.

"Кожен член цієї Ради, кожен член ООН повинен сказати Москві: досить! Досить використовувати Чорне море для шантажу, досить ставитися до найбільш вразливих народів у світі як до важеля тиску, досить виправдовувати безрозсудну війну!", - заявив Блінкен під час виступу в Раді Безпеки ООН.

росія намагалася виправдати свій вихід із Чорноморської зернової ініціативи заявами про те, що міжнародні санкції начебто обмежували експорт її сільгосппродукції. Насправді ж, після виходу з ініціативи рф експортувала більше зерна за вищими цінами, ніж будь-коли раніше, підкреслив глава американської дипломатії, додав держсекретар. 

"І якою була відповідь рф на страждання й обурення світу? Бомбардування українських зерносховищ, мінування входів у порти, погрози атакувати будь-яке судно в Чорному морі, незалежно від його прапора, незалежно від його вантажу",- сказав Блінкен.

Він ще раз підкреслив необхідність докласти спільних зусиль, щоб змусити росію припинити її безрозсудну політику.

РосіяООНБлінкен

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