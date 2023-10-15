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ПОЛІТИКА

Блінкен закликає Китай використати свій вплив в ізраїльському конфлікті – Bloomberg

15 жовтня 2023, 11:07
Блінкен закликає Китай використати свій вплив в ізраїльському конфлікті – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Очільник Держдепу США вперше після нападу палестинських бойовиків Хамасу на Ізраїль провів розмову з міністром закордонних справ Китаю Ваном І.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Пекін використати свій вплив на Близькому Сході, щоб запобігти нападу інших держав чи недержавних утворень на Ізраїль.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очільник Держдепу США вперше після нападу палестинських бойовиків Хамасу  на Ізраїль провів розмову з міністром закордонних справ Китаю Ваном І. Речник державного департаменту Метью Міллер заявив, що Блінкен намагався зміцнити підтримку Ізраїлю серед арабських країн.

Стверджується, що Сполучені Штати були особливо стурбовані тим, що "Хезбола", підтримувана Іраном відкрила додатковий фронт у війні на північному кордоні Ізраїлю. 

Китай підтримує тісні стосунки з Іраном і допоміг Тегерану в досягненні знакової дипломатичної розрядки напруженості з Саудівською Аравією на початку цього року. Блінкен закликав Пекін використати свій вплив у цьому регіоні, щоб запобігти розширенню війни Хамасу та Ізраїлю.

Міністерство закордонних справ Китаю у своїй заяві повідомило, що Пекін виступає проти будь-яких дій, які завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує будь-які дії, які порушують міжнародне право.

Згідно із заявою, Китай не зміг однозначно засудити терористичні атаки, масові вбивства та викрадення невинних цивільних осіб ХАМАСом. А очільник МЗС Ван І закликав США взяти на себе провідну роль для просування політичних рішень.

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

КитайБлінкенХамас: Ізраїль

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