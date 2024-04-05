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ПОЛІТИКА

Блінкен закликає союзників уважніше ставитися до зближення Китаю з росією

05 квітня 2024, 19:59
Блінкен закликає союзників уважніше ставитися до зближення Китаю з росією
Фото: Укрінформ
Ентоні Блінкен заявив, що допомога Пекіна військово-промисловому комплексу Москви має "масштаб, що викликає занепокоєння".

Ентоні Блінкен, державний секретар США використав зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС і НАТО цього тижня, щоб попередити, що Пекін надає москві допомогу "у величезних масштабах" і забезпечує "інструменти, матеріали та технічну експертизу". Допомога була сконцентрована на російському виробництві оптичного обладнання та ракетного палива, а також на космічному просторі, яка, як він вважає, "не тільки сприяє агресії росії в Україні, а й загрожує іншим країнам". Блінкен висловлював побоювання з приводу Китаю на кожному засіданні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Про це пише Financial Times.

Західні країни ввели десятки санкцій і торгових ембарго проти росії, намагаючись підірвати її економіку, позбавити військових поставок і зупинити війну в Україні. Однак москві вдалося зберегти свою економіку і наростити оборонну промисловість багато в чому завдяки розширенню торгівлі з Китаєм.

Міністр фінансів США Джанет Єллен також планує висловити занепокоєння з приводу російсько-китайської торгівлі на переговорах з високопоставленими китайськими чиновниками, що відбуваються зараз у Китаї. Блінкен закликав союзників зробити три речі. Він попросив їх безпосередньо висловити свою стурбованість щодо Китаю під час двосторонніх зустрічей, публічно розповісти про поглиблення співробітництва і вжити відповідних заходів щодо організацій і компаній, які зміцнюють промислову базу росії.

"Ми бачимо, як Китай підтримує російську військову економіку, поставляючи обладнання подвійного призначення, яке також використовується в російській військовій промисловості. Натомість Москва закладає своє майбутнє Пекіну", — заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із Блінкеном.

Вашингтон бачить, як Китай "починає допомагати відновлювати російську оборонну промислову базу, по суті, компенсуючи торгівлю з боку європейських партнерів". Адміністрація Байдена особливо стурбована поставками палива для ракет. В лютому минулого року США висловили союзникам занепокоєння з приводу китайської допомоги російському оборонному сектору, але тоді це було сприйнято більш скептично, а деякі країни заявили, що їм не надали переконливих доказів. 

СШАКитайЕнтоні Блінкенвійна в Україніросія загроза

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