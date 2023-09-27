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ПОЛІТИКА

Блінкен закликав Азербайджан дозволити міжнародну спостережну місію в Нагірному Карабаху

27 вересня 2023, 21:58
Блінкен закликав Азербайджан дозволити міжнародну спостережну місію в Нагірному Карабаху
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
В Держдепартаменті повідомили, що Блінкен закликав президента Алієва оголосити широку амністію і допустити міжнародну місію спостерігачів до Нагірного Карабаху.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан дозволити міжнародну спостережну місію в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Згідно з повідомленням, Блінкен наголосив на "необхідності для Азербайджану утриматися від подальших воєнних дій у Нагірному Карабасі та забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги".

"Закликав президента Алієва (президент Азербайджану Ільхам Алієв - ред.) дати гарантії жителям Нагірного Карабаху, що вони зможуть безпечно жити у своїх домівках і що їхні права будуть захищені", - ідеться в повідомленні.

В Держдепартаменті повідомили, що Блінкен закликав президента Алієва оголосити широку амністію і допустити міжнародну місію спостерігачів до Нагірного Карабаху, а також відзначив публічні зобов'язання президента допомогти побудувати майбутнє для всіх жителів Нагірного Карабаху, засноване на мирі, взаєморозумінні та взаємній повазі.

Минулого понеділка азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабасі під виглядом антитерористичної операції. Азербайджан вимагав виведення вірменських військ та розпуску "уряду" Нагірного Карабаху.

Азербайджанська армія швидко взяла під контроль дорожні вузли й висоти, тому вже 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати.

АзербайджанНагорный КарабахБлінкен

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