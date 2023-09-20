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ПОЛІТИКА

Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії в Карабаху

20 вересня 2023, 11:06
Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії в Карабаху
Twitter
Також Вашингтон звертає увагу Баку на важливість деескалації конфлікту.

Сполучені Штати Америки (США) закликали Азербайджан негайно припинити ведення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху. 

Про це повідомляє (X)Twitter державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Американський чиновник провів телефонні розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі чергового сплеску напруженості між країнами.

"Я розмовляв сьогодні з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабасі. Для Азербайджану вкрай важливо деескалювати ситуацію, щоб сприяти мирному вирішенню конфлікту", - йдеться у пості.

У спілкуванні з главою уряду Вірменії Блінкен "висловив наше глибоке занепокоєння" військовими діями Азербайджану.

"Сполучені Штати закликають до негайного припинення цієї неприйнятної військової акції", - зазначив він.

Також у Держдепі розповіли, що Алієв у розмові з Блінкеном "висловив готовність" припинити бойові дії та провести зустріч із представниками Нагірного Карабаху.

У своєму зверненні американський чиновник також повідомив Пашиняну, що Єреван має повну підтримку Вашингтона.

19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Це сталося після звинувачень Баку на адресу Єревана "в організації теракту та загибелі військових".

На цьому тлі в Карабахському регіоні повідомили, що російські "миротворці" втекли після початку Азербайджаном антитерористичної операції. Додамо, що речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани.

СШААзейбарджанконфліктНагірний КарабахБлінкен

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