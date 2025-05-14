Блінкен закликав Європу дати відсіч Трампу, який бачить у путіні силу

Блінкен також розкритикував Трампа за те, що він не виконав свою обіцянку забезпечити швидку мирну угоду.

Колишній держсекретар США заявив, що президент Трамп вважає Європу слабкою та роз'єднаною, і закликав її лідерів дати відсіч Білому дому. Ентоні Блінкен, який був головним дипломатом Америки протягом усього президентського терміну Джо Байдена.

Блінкен сказав в інтерв’ю Times Radio, що Трамп поважає лише жорстких лідерів.

ЄС постраждав від значних торговельних тарифів, а Вашингтон тисне на європейські уряди, змушуючи їх більше витрачати на оборону.

"Моє враження таке: коли президент Трамп дивиться на світ, він звертає увагу на кілька речей. З його погляду, він шукає сильних лідерів або потужні країни. І тими, кого він вважає сильними лідерами, є владімір путін, Сі Цзіньпін, можливо, Моді в Індії, Ердоган у Туреччині, а також наслідний принц Мухаммед ібн Салман у Саудівській Аравії", — сказав Блінкен.

Він вважає, що Європі потрібна демонструвати більшу згуртованість, єдність та спільну мету — тоді до неї доведеться ставитися серйозніше.

Блінкен також визнав, що деякі європейські союзники стали насторожено ставитися до обміну розвідувальними даними зі США після серії витоків інформації та через те, що провідні чиновники адміністрації висловлювали захоплення Путіним.

Крім того, мало які розбіжності між Європою та США є більшими, ніж у питанні війни в Україні.

"Згадайте, що ще до вступу на посаду президент Трамп під час виборчої кампанії заявляв, що вирішить питання України за 24 години, — сказав Блінкен. — А тепер минуло вже, скільки там, 120 днів — і цього не сталося".

Він також відмовився стверджувати, що Трамп надавав перевагу росіянам у війні, але додав, що підхід США до війни був незбалансованим.

"З погляду президента, наскільки я розумію, [Трамп] хоче побачити кінець цьому. Питання в тому, як досягти кінця? Я думаю, що він чинив занадто великий тиск на Україну, але недостатній тиск на путіна та росію. Ось у чому різниця", — додав Блінкен.