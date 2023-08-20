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Блінкен засудив ракетний удар рф по мирним жителям Чернігова

20 серпня 2023, 13:45
Блінкен засудив ракетний удар рф по мирним жителям Чернігова
Фото: Укрінформ
Держсекретар Сполучених Штатів закликав росію "припинити свою жорстоку війну зараз".

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар росії по центру Чернігова 19 серпня, в результаті якого щонайменше 148 людей постраждали та семеро загинули.

Про це він написав у X (twitter).

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".

"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України", – зазначив Блінкен.

 

ЧернігівБлінкенвійна в Україніракетні удариросія окупанти

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