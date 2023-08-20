Блінкен засудив ракетний удар рф по мирним жителям Чернігова

Держсекретар Сполучених Штатів закликав росію "припинити свою жорстоку війну зараз".

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар росії по центру Чернігова 19 серпня, в результаті якого щонайменше 148 людей постраждали та семеро загинули.

Про це він написав у X (twitter).

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".

"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України", – зазначив Блінкен.