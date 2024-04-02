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Блінкен заявив про "критичний момент" у війні України з росією – Reuters

02 квітня 2024, 18:31
Блінкен заявив про
Twitter
Наразі необхідно надати ЗСУ артилерію та системи протиповітряної оборони.

Україна перебуває у "критичному моменті" у війні з російськими окупантами. 

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

Держсекретар США перебуває з візитом у Франції, де зустрівся з міністром оборони Себастьяном Лекорню.

"Абсолютно необхідно надати українцям те, що їм потрібно для самозахисту, особливо коли йдеться про боєприпаси та засоби протиповітряної оборони", - наголосив глава Державного департаменту США під час спілкування з журналістами.

Він додав, що такі потреби українців - ще одна причина, через яку Конгрес США має виконати запит президента Джо Байдена щодо виділення нових коштів на фінансування допомоги Україні.

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може виділити нове фінансування на постачання зброї Україні.

Сенат вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів для України, але документ "застряг" у Палаті представників. Причиною є позиція спікера Майка Джонсона, який відмовляється виносити ініціативу на голосування.

 

Ентоні Блінкендопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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