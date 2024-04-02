Блінкен заявив про "критичний момент" у війні України з росією – Reuters

Україна перебуває у "критичному моменті" у війні з російськими окупантами.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

Держсекретар США перебуває з візитом у Франції, де зустрівся з міністром оборони Себастьяном Лекорню.

"Абсолютно необхідно надати українцям те, що їм потрібно для самозахисту, особливо коли йдеться про боєприпаси та засоби протиповітряної оборони", - наголосив глава Державного департаменту США під час спілкування з журналістами.

Він додав, що такі потреби українців - ще одна причина, через яку Конгрес США має виконати запит президента Джо Байдена щодо виділення нових коштів на фінансування допомоги Україні.