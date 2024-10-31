Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області рф

Очікують, що найближчими днями їх залучать до боїв.

До восьми тисяч військових із КНДР перекинули у Курську область росії.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з південнокорейським колегою, главою Пентагону і міністром оборони Південної Кореї.

Очікується, що найближчими днями північнокорейці братимуть участь у боях.

"За нашими оцінками, загалом у росії перебуває близько 10 000 північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8000 із них перекинули в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", - сказав Блінкен.

Він додав, що росіяни навчають солдатів із КНДР артилерії, БпЛА, базовим піхотним операціям, зокрема, з розчищенням окопів, що "свідчить про те, що вона має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях".