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ПОЛІТИКА

Блінкен заявив, що контрнаступ ЗСУ не буде швидким

23 липня 2023, 18:15
Блінкен заявив, що контрнаступ ЗСУ не буде швидким
Фото: Укрінформ
У Держдепі розраховують "на кілька місяців" контрнаступу.

Україна повернула собі близько 50% захопленої росією території. Однак контрнаступ Збройних сил України не буде швидким.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters .

"Україна вже повернула собі близько 50% захопленої території. Це ще відносно ранні дні контрнаступу. Він іде важко", - сказав він.

При цьому він натякнув, що контрнаступ триватиме ще кілька місяців.

"Це не відбудеться в найближчі тиждень або два. Я думаю, що йдеться про кілька місяців", - наголосив держсекретар.

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

При цьому в Раді національної безпеки США заявляли, що російські загарбники протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це сповільнює просування українських військ.

війнаЗСУконтрнаступБлінкен

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