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Блокада польських перевізників затримує волонтерську допомогу для ЗСУ – Reuters

06 грудня 2023, 16:51
Блокада польських перевізників затримує волонтерську допомогу для ЗСУ – Reuters
Фото: rbc.ua
Протести на кордоні також впливають на виробників військової техніки.

Благодійні та неурядові організації, які постачають військову допомогу Збройним силам України, зіткнулися із кількатижневими затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських перевізників на кордоні.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представників фондів та підприємств, які підтримують ЗСУ.

Керівник найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених фондом, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

"Це не дуже добре, тому що вони прив'язані до проєктів, термінів і дедлайнів. Щось просувається, але повільніше, ніж раніше", – сказав він агентству.

За його словами, фонд "Повернись живим" намагається домовитися з польською владою про безперешкодне проходження їхньої допомоги, оскільки Київ не має іншого вибору, окрім як імпортувати багато необхідних речей з-за кордону.

"Пікапи всі приходять з-за кордону, комплекти нічного бачення всі приходять з-за кордону. Безпілотники FPV взагалі приходять з-за кордону, і цей протест гальмує нашу роботу", – зазначив Чмут.

Протести на кордоні також впливають на виробників військової техніки, зазначив Віктор Долгоп'ятов, який керує некомерційним підприємством "Інженерний корпус", що виробляє різні види обладнання для ЗСУ.

"Якщо блокада триватиме, це може стати і вже стає великою проблемою", – сказав Долгоп'ятов.

За його словами, блокада кордону призвела до затримки поставок деталей для машин на його заводі, а також компонентів для блоків живлення, які використовують в двигунах безпілотників і радіостанціях.

"Я переконаний, що велика кількість деталей, які йдуть на підприємства приватного сектору, що працюють над оборонними проєктами, на жаль, зараз стоять на кордоні", – сказав він.

За його словами, далекобійники, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення для підтримки військових зусиль.

Потенційний спосіб обійти блокаду – перевозити вантажі звичайними автомобілями, а не вантажівками, але це набагато дорожче.

Анатолій Акулов, який керує благодійним фондом "Україна в броні", що доставляє як військову, так і гуманітарну допомогу, сказав, що вартість перевезення з Польщі в Україну, яка зазвичай становить 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до близько 5000 доларів.

Акулов повідомив, що доставка деталей для безпілотників і гуманітарних вантажів затримується. Вантажі рибальських сіток, призначених для використання в якості сіток проти безпілотників, чекають на кордоні третій тиждень, зазначив він.

"Для того, щоб привезти вживані рибальські сітки для захисту наших солдатів від російських безпілотників, мені потрібно щонайменше 10 тисяч доларів", – пояснив Акулов.

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