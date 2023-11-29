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Блокада українського кордону: Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності

29 листопада 2023, 09:51
Блокада українського кордону: Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності
Фото: Shutterstock
Ситуація на кордоні ставить під загрозу польсько-українські відносини.

Польський політик та лідер опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд Матеуша Моравецького в бездіяльності.

Про це пише PAP. 

"Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів", – сказав політик.

За його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію.

Він наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. За його словами, Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами.

"Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні", – сказав Дональд Туск.

Він також додав, що вивчає цю проблему і проводить зустрічі з політиками й експертами, які займатимуться питанням кордону.

кордонблокадаТусквійна в Україніросія окупанти

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