Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Блокування санкцій Угорщиною відкриває ризик втрати мільярдів для України – МЗС Естонії

20 квітня 2025, 14:22
Блокування санкцій Угорщиною відкриває ризик втрати мільярдів для України – МЗС Естонії
Фото: з відкритих джерел
Більшість заморожених активів зберігається в Euroclear – фінансовому посереднику, що базується в Бельгії.

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що блокування продовження санкцій проти росії з боку Угорщини призведе до того, що країни G7 та ЄС будуть змушені виплачувати багатомільярдні позики України, що були забезпечені російськими активами.

Про це він сказав у коментарі Financial Times.

Тсахкна зазначив, що якщо угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан реалізує свою погрозу заблокувати продовження санкцій ЄС – це може покласти фінансовий тягар багатомільярдних кредитів Україні на країни G7 та ЄС, адже ці кредити були забезпечені саме за рахунок прибутків із заморожених російських активів.

"Проблема в тому, що ці активи, які гарантують кредит, зникнуть", – пояснив він.

Більшість заморожених активів зберігається в Euroclear – фінансовому посереднику, що базується в Бельгії.

"Якщо блокування санкцій станеться, то вони просто впадуть. І активи центрального банку будуть передані росії, путіну – як нагорода. Ми не можемо цього допустити", – наголосив він.

Єврокомісія намагається розробити резервний план на випадок провалу продовження санкцій, але більшість юридичних варіантів мають серйозні труднощі.

На думку Тсакхни, ЄС потрібна "якась юридична рамка чи процедура".

Відтак Естонія виступає за повну конфіскацію російських активів країнами G7, а не просто за їх замороження. 

"Це було б найпростіше і найзрозуміліше рішення", – заявив він.

На думку очільника естонського МЗС, переговори з Угорщиною треба продовжувати, адже Орбан залежить від коштів ЄС. 

УгорщинаЕстоніядопомога Українісанкціі проти росії

Останні матеріали

росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється