Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Bloomberg дізнався одну з тем переговорів Сі Цзіньпіна і путіна

07 травня 2025, 14:07
Bloomberg дізнався одну з тем переговорів Сі Цзіньпіна і путіна
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Йдеться про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".
Переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом рф путіним включатимуть давнє питання. 
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За даними видання,переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і путіним цього тижня включатимуть обговорення проекту газопроводу "Сила Сибіру 2".
 
"Це дасть змогу відновити дискусії, які протягом багатьох років були ускладнені через розбіжності щодо вартості, маршруту та терміновості проєкту", - йдеться у статті.
 
Як зазначається, москва давно намагалася укласти угоду по лінії "Сила Сибіру 2" - щоб зміцнити зв'язки, але також і збільшити потоки газу для найбільшого у світі імпортера енергії.
 
"росія стає дедалі залежнішою від продажів до Китаю, оскільки вона щосили намагається замінити європейський ринок, який різко скоротився після вторгнення в Україну 2022 року", - зазначають журналісти причини активізації переговорів із цього питання.
 
Своєю чергою, для Пекіна, з іншими варіантами поставок і політикою диверсифікації імпорту, угода є набагато менш актуальною.
 
За словами людей, знайомих із перебігом урядових обговорень, "Пекін, можливо, буде готовий вийти з глухого кута", дозволивши переговори за вищою ціною продажу, ніж та, яка розглядалася раніше.
 
Тепер він намагається встановити ставку між внутрішньою ціною на газ у росії і тією, яку він платить за газ початковим трубопроводом "Сила Сибіру", що почав постачати паливо 2019 року.
 
Водночас, як констатують видання, є й пункти, щодо яких між рф і Китаєм досі немає консенсусу.
 
Китай наполягатиме на прямому з'єднанні, вважаючи за краще уникати шляху через Монголію. "Сила Сибіру 2" дасть змогу росії постачати додатково 50 млрд кубометрів на рік і дасть змогу Китаю замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу .

 

Сі ЦзіньпінПутінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу
Cуспільство
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2025, 23:14
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Політика
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Переклад iPress – 05 травня 2025, 16:48
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється