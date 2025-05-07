Bloomberg дізнався одну з тем переговорів Сі Цзіньпіна і путіна

Переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом рф путіним включатимуть давнє питання.

За даними видання,переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і путіним цього тижня включатимуть обговорення проекту газопроводу "Сила Сибіру 2".

"Це дасть змогу відновити дискусії, які протягом багатьох років були ускладнені через розбіжності щодо вартості, маршруту та терміновості проєкту", - йдеться у статті.

Як зазначається, москва давно намагалася укласти угоду по лінії "Сила Сибіру 2" - щоб зміцнити зв'язки, але також і збільшити потоки газу для найбільшого у світі імпортера енергії.

"росія стає дедалі залежнішою від продажів до Китаю, оскільки вона щосили намагається замінити європейський ринок, який різко скоротився після вторгнення в Україну 2022 року", - зазначають журналісти причини активізації переговорів із цього питання.

Своєю чергою, для Пекіна, з іншими варіантами поставок і політикою диверсифікації імпорту, угода є набагато менш актуальною.

За словами людей, знайомих із перебігом урядових обговорень, "Пекін, можливо, буде готовий вийти з глухого кута", дозволивши переговори за вищою ціною продажу, ніж та, яка розглядалася раніше.

Тепер він намагається встановити ставку між внутрішньою ціною на газ у росії і тією, яку він платить за газ початковим трубопроводом "Сила Сибіру", що почав постачати паливо 2019 року.

Водночас, як констатують видання, є й пункти, щодо яких між рф і Китаєм досі немає консенсусу.

Китай наполягатиме на прямому з'єднанні, вважаючи за краще уникати шляху через Монголію. "Сила Сибіру 2" дасть змогу росії постачати додатково 50 млрд кубометрів на рік і дасть змогу Китаю замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу .