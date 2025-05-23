Bloomberg: кремль виступає проти участі Ватикану в переговорах щодо України

російські чиновники не планують поїздку путіна до Ватикану.

Лідери США і Європи покладають надії на Ватикан у справі залучення росії та України до мирних переговорів, після того як президент Дональд Трамп заявив, що Папа Лев XIV висловив інтерес до цієї ідеї, і це ж підтвердила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Однак кремль не зацікавлений у тому, щоб російський диктатор владімір путін вирушив до Ватикану для переговорів.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, російські чиновники не планують поїздку путіна до Ватикану або куди-небудь ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися в Стамбулі минулого тижня. При цьому кремль очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.

Проте європейські чиновники стверджують, що наразі обговорюється роль Ватикану як потенційного господаря або посередника на переговорах. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності росії взяти в них участь.

За даними співрозмовників видання, представники США перебувають у контакті з українцями, щоб переконатися, що переговори відбудуться:

"Вони також сигналізують російським колегам, що вважали за краще б уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію москви в Стамбулі".

Політичний консультант Сергій Марков вважає, що путін не поїде в Італію, країну-члена НАТО, з міркувань безпеки, а росія не вважає Ватикан нейтральним у конфлікті.

Питання ускладнюється ще й відносинами між Римо-католицькою церквою і російською православною церквою, очолюваною патріархом Кирилом, затятим прихильником путіна і війни в Україні:

"За даними джерел, російська церква виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який також не критикував закриття владою церков, лояльних москві".

Крім того, Італія є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна в березні 2023 року за ймовірні військові злочини в Україні. І вона була б зобов'язана заарештувати його, якби він приїхав до Риму.

"Навіть якщо всі ці перешкоди буде подолано, переговори ще далекі від досягнення угоди, яка потребуватиме зустрічі на найвищому рівні за участю Трампа, путіна і президента України Володимира Зеленського для підписання угоди про припинення війни. путін і Трамп не згадували про зустріч на вищому рівні під час телефонної розмови", - додає Bloomberg.

Водночас, за словами трьох осіб, близьких до кремля, росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів щодо меморандуму, який визначає умови мирної угоди, який путін обговорював із Трампом під час їхньої зустрічі.

Вибір Туреччини і представників із перерваних переговорів 2022 року розглядається як сигнал росії про те, що вона "повернулася до початку" переговорів, сказав високопоставлений європейський чиновник.