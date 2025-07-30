Bloomberg: кремль запускає власний месенджер для тотального нагляду

кремль бере за модель Китай, де цифровий простір цілком контролюється владою.

російська влада призначила компанію VK розробником національного месенджера, що отримав назву Max. Новий додаток об’єднує функції месенджера, фінансових сервісів та доступу до державних послуг.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на аналітиків та інсайдерів із кремля.

Аналітики вважають, що Max стане для кремля ключовим інструментом для тотального контролю над цифровим життям громадян. Застосунок не підтримує наскрізного шифрування, що робить його вразливим до стеження з боку держави.

росія давно декларує курс на так званий "цифровий суверенітет" — поступову відмову від західних технологій. кремль бере за модель Китай, де цифровий простір цілком контролюється владою.

У цьому контексті Max — не просто месенджер, а універсальний інструмент: він має стати водночас банком, паспортом і перепусткою. Це дозволяє владі централізувати цифровий контроль за кожним громадянином.

Після початку повномасштабної війни в Україні Кремль значно посилив тиск на міжнародні цифрові сервіси. Facebook, Instagram та X (Twitter) було заблоковано, доступ до YouTube та TikTok — обмежено.

У липні 2025 року в росії зафіксували рекордні 2 591 відключення мобільного інтернету. Влада пояснює це "захистом від дронів", однак правозахисники називають це інструментом цензури.

Розробкою Max займається компанія VK, яка контролюється через "Газпром" та структури, пов’язані з найближчим оточенням владіміра путіна. Генеральний директор VK — Володимир Кирієнко, син впливового кремлівського чиновника.

Більшість голосуючих акцій VK належать структурам Юрія Ковальчука, якого Мінфін США вважає "особистим банкіром путіна". Через VK кремль отримує доступ до гігантських обсягів персональних даних громадян.

Аналітики вважають, що Max — це спроба кремля переписати цифрову реальність і знищити залишки відкритого інтернету. Після протестів 2011 року, організованих через соцмережі, влада взяла курс на повну зачистку онлайн-простору.

У 2019 році ухвалили закон про фільтрацію інтернет-трафіку. Сьогодні ж москва наблизилась до можливості повної цифрової ізоляції країни.

Попри підтримку влади, масове використання Max залишається під питанням. Аналітики вважають, що спершу додаток використовуватимуть лише для доступу до держпослуг.

"Найближчими роками люди будуть його завантажувати, але не стануть використовувати як основний месенджер", — зазначає Саркіс Дарбінян, засновник Roskomsvoboda.

Втім, з огляду на зростаючий тиск кремля, експерти не виключають, що популяризація Max може бути нав’язана примусом — як черговий етап перетворення Рунету на замкнуту й контрольовану цифрову екосистему.