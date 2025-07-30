Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: кремль запускає власний месенджер для тотального нагляду

30 липня 2025, 16:33
Bloomberg: кремль запускає власний месенджер для тотального нагляду
фейсбук месенджер
кремль бере за модель Китай, де цифровий простір цілком контролюється владою.

російська влада призначила компанію VK розробником національного месенджера, що отримав назву Max. Новий додаток об’єднує функції месенджера, фінансових сервісів та доступу до державних послуг.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на аналітиків та інсайдерів із кремля.

Аналітики вважають, що Max стане для кремля ключовим інструментом для тотального контролю над цифровим життям громадян. Застосунок не підтримує наскрізного шифрування, що робить його вразливим до стеження з боку держави.

росія давно декларує курс на так званий "цифровий суверенітет" — поступову відмову від західних технологій. кремль бере за модель Китай, де цифровий простір цілком контролюється владою.

У цьому контексті Max — не просто месенджер, а універсальний інструмент: він має стати водночас банком, паспортом і перепусткою. Це дозволяє владі централізувати цифровий контроль за кожним громадянином.

Після початку повномасштабної війни в Україні Кремль значно посилив тиск на міжнародні цифрові сервіси. Facebook, Instagram та X (Twitter) було заблоковано, доступ до YouTube та TikTok — обмежено.

У липні 2025 року в росії зафіксували рекордні 2 591 відключення мобільного інтернету. Влада пояснює це "захистом від дронів", однак правозахисники називають це інструментом цензури.

Розробкою Max займається компанія VK, яка контролюється через "Газпром" та структури, пов’язані з найближчим оточенням владіміра путіна. Генеральний директор VK — Володимир Кирієнко, син впливового кремлівського чиновника.

Більшість голосуючих акцій VK належать структурам Юрія Ковальчука, якого Мінфін США вважає "особистим банкіром путіна". Через VK кремль отримує доступ до гігантських обсягів персональних даних громадян.

Аналітики вважають, що Max — це спроба кремля переписати цифрову реальність і знищити залишки відкритого інтернету. Після протестів 2011 року, організованих через соцмережі, влада взяла курс на повну зачистку онлайн-простору.

У 2019 році ухвалили закон про фільтрацію інтернет-трафіку. Сьогодні ж москва наблизилась до можливості повної цифрової ізоляції країни.

Попри підтримку влади, масове використання Max залишається під питанням. Аналітики вважають, що спершу додаток використовуватимуть лише для доступу до держпослуг.

"Найближчими роками люди будуть його завантажувати, але не стануть використовувати як основний месенджер", — зазначає Саркіс Дарбінян, засновник Roskomsvoboda.

Втім, з огляду на зростаючий тиск кремля, експерти не виключають, що популяризація Max може бути нав’язана примусом — як черговий етап перетворення Рунету на замкнуту й контрольовану цифрову екосистему.

Владімір ПутінГазпромКремльмесенджеривійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2025, 09:07
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2025, 07:20
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється