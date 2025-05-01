Bloomberg: Мирні ініціативи США ризикують дати росії час для перегрупування

Сполучені Штати неофіційно озвучили план припинення бойових дій, що передбачає збереження за росією територій, які вона наразі контролює.

Адміністрація США заслуговує на визнання за спроби дипломатичного врегулювання війни в Україні, однак деякі її кроки можуть бути сприйняті як поступки москві.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в американських дипломатичних колах.

Як пише видання, Сполучені Штати неофіційно озвучили план припинення бойових дій, що передбачає збереження за росією територій, які вона наразі контролює. У відповідь москва нібито отримає послаблення санкцій і потенційне визнання анексії Криму 2014 року.

План також не передбачає чітких гарантій безпеки для України — лише умовну підтримку з боку союзників, без безпосередньої участі США. Україні також тимчасово заборонено вступати до НАТО. Інші критично важливі питання планується обговорити після встановлення режиму припинення вогню.

У Bloomberg зазначають, що така ініціатива, попри свою м’якість, досі не задовольнила кремль. росія продовжує вимагати повного контролю над чотирма частково окупованими українськими областями.

Українська влада, у свою чергу, наголошує: будь-який мирний план має передбачати реальну й довгострокову підтримку з боку США — зокрема, у вигляді постачання ППО, обміну розвідданими, кіберзахисту та участі у потенційній миротворчій місії. Без цього перемир’я може стати лише "перепочинком" для росії з метою перегрупування сил.

Окремо підкреслюється, що нещодавнє підписання угоди про доступ США до українських надр не може замінити потребу в гарантіях безпеки.

Bloomberg також звертає увагу на слабкі сторони російської позиції: повільне просування армії, інфляція, кадровий дефіцит, скорочення резервів і зниження темпів економічного зростання. За даними Goldman Sachs, у 2025 році російська економіка практично зупинила зростання, а зниження цін на нафту завдало серйозного удару по її фінансовій стабільності.

Видання наголошує, що США повинні зайняти чіткішу позицію: продовжити військову та економічну допомогу Україні, підтримати її інтеграцію до ЄС і дати Кремлю зрозуміти, що подальша агресія спричинить жорсткі санкції, включно з вторинними заходами проти покупців російської нафти.

У матеріалі підсумовується: незалежно від досягнутих домовленостей, Україна залишатиметься мішенню для рф, тому США мають стати гарантом миру та безпеки.