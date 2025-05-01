Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: Мирні ініціативи США ризикують дати росії час для перегрупування

01 травня 2025, 20:33
Bloomberg: Мирні ініціативи США ризикують дати росії час для перегрупування
Фото: з відкритих джерел
Сполучені Штати неофіційно озвучили план припинення бойових дій, що передбачає збереження за росією територій, які вона наразі контролює.

Адміністрація США заслуговує на визнання за спроби дипломатичного врегулювання війни в Україні, однак деякі її кроки можуть бути сприйняті як поступки москві.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в американських дипломатичних колах.

Як пише видання, Сполучені Штати неофіційно озвучили план припинення бойових дій, що передбачає збереження за росією територій, які вона наразі контролює. У відповідь москва нібито отримає послаблення санкцій і потенційне визнання анексії Криму 2014 року.

План також не передбачає чітких гарантій безпеки для України — лише умовну підтримку з боку союзників, без безпосередньої участі США. Україні також тимчасово заборонено вступати до НАТО. Інші критично важливі питання планується обговорити після встановлення режиму припинення вогню.

У Bloomberg зазначають, що така ініціатива, попри свою м’якість, досі не задовольнила кремль. росія продовжує вимагати повного контролю над чотирма частково окупованими українськими областями.

Українська влада, у свою чергу, наголошує: будь-який мирний план має передбачати реальну й довгострокову підтримку з боку США — зокрема, у вигляді постачання ППО, обміну розвідданими, кіберзахисту та участі у потенційній миротворчій місії. Без цього перемир’я може стати лише "перепочинком" для росії з метою перегрупування сил.

Окремо підкреслюється, що нещодавнє підписання угоди про доступ США до українських надр не може замінити потребу в гарантіях безпеки.

Bloomberg також звертає увагу на слабкі сторони російської позиції: повільне просування армії, інфляція, кадровий дефіцит, скорочення резервів і зниження темпів економічного зростання. За даними Goldman Sachs, у 2025 році російська економіка практично зупинила зростання, а зниження цін на нафту завдало серйозного удару по її фінансовій стабільності.

Видання наголошує, що США повинні зайняти чіткішу позицію: продовжити військову та економічну допомогу Україні, підтримати її інтеграцію до ЄС і дати Кремлю зрозуміти, що подальша агресія спричинить жорсткі санкції, включно з вторинними заходами проти покупців російської нафти.

У матеріалі підсумовується: незалежно від досягнутих домовленостей, Україна залишатиметься мішенню для рф, тому США мають стати гарантом миру та безпеки.

СШАпереговориперемир'я

Останні матеріали

Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється