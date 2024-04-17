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ПОЛІТИКА

Bloomberg: Оподаткування російських олігархів – ефективний засіб підтримки України

17 квітня 2024, 19:08
Bloomberg: Оподаткування російських олігархів – ефективний засіб підтримки України
Фото: Укрінформ
Потрібно обкласти податками російських олігархів, а не просто конфісковувати їхні яхти.

Ситуація може видатися такою, коли російські війська посилюють наступ на Україну, і після несподіваної перемоги двох російських мільярдерів (Пьотра Авена і Міхаіла Фрідмана) у суді проти їхнього включення до санкційного списку Євросоюзу. Усе це демонструє розчаровуючу гру в "котики-мишки" з економічною зброєю, що націлена на дедалі більшу кількість секторів російської економіки, а тепер ще й на Іран.

Про це пише Bloomberg.

Після вторгнення "котики", схоже, взяли гору, накинувшись на яхти та інші трофеї вартістю 58 мільярдів доларів по всьому світу і підштовхуючи деяких мільярдерів єльцинської епохи до засудження війни. Але "мишки" теж не сидять на місці: у російській еліті не спостерігається жодних ознак серйозних розколів, оскільки вона репатріює свої статки до більш дружніх країн: минулого року 115 фірм переїхали до внутрішніх "офшорних" зон. Деякі європейські керівники, які покинули свої місцеві підрозділи, поспішаючи піти з росії, все ще нарікають, що в результаті цього збагатилося найближче оточення путіна. 

"Пріоритет зараз — посилення заходів щодо ухилення від санкцій", — каже Едуард Жергонде з юридичної фірми Mayer Brown.

Це повертає нас до олігархів. Вилучення трофейних активів добре позначилося на моральному дусі, але не принесло відчутної користі військовим діям. Яхта російського олігарха Сулеймана Керімова Amadea обходиться уряду США в 600 тисяч доларів на місяць з моменту її конфіскації 2022 року, а 2,9 мільярда доларів, виручених від продажу Романом Абрамовичем лондонського футбольного клубу "Челсі", досі лежать на банківських рахунках, оскільки судові тяганини тривають.

"Оскільки судові вердикти починають складатися не на користь ЄС, можливо, допоможе якийсь податок або угода з олігархами, які вважаються такими, що заслуговують на вихід з-під індивідуальних санкцій. Якщо серед батогів буде пряник, це може краще вплинути на їхню поведінку, вивільнити гроші для Києва та об'єднати Захід", — вважає Bloomberg.

Також, можливо, вже запізно змінювати курс щодо російських олігархів, вважає агенство. Але коли на кону десятки мільярдів, а юридична система виглядає більш заплутаною, ніж будь-коли, можливо, "податок на Абрамовича" може стати способом уникнути більш невтішних подій, подібних до тієї, що відбулася в суді минулого тижня.

податкисанкціївійна в Україніолігархи рф

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