Bloomberg опублікував рейтинг найбагатших людей світу: в ньому є українець

Перше місце посів французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH.

Рейтинг мільярдерів сьогодні опублікувало агентство Bloomberg.

Статки француза становлять 215 мільярдів доларів і від початку року зросли на $7 млрд.

Друге місце у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, його статки оцінили в 198 млрд.

Третє місце у засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, який має 194 млрд доларів.

До першої десятки найбагатших людей світу увійшли: Марк Цукерберг, Білл Гейтс, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Стів Балмер, Воррен Баффеті Ларрі Еллісон.

Попав до рейтингу мільярдерів і укранець Рінат Ахметов. Він посів 438-ме місце, його статки складають 6,34 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.