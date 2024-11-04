Bloomberg: путін хоче відродити російську наддержаву і контролювати уряди сусідніх країн

Колумніст вважає, що російський диктатор прагне контролювати сусідні країни.

путін абсолютно серйозно вважає, що російська наддержава, яку він хоче відродити, не може існувати, якщо він не зможе контролювати уряди й території навколо себе так само, як він контролює, наприклад, білорусь. Він також серйозно заявляє, що росія вже перебуває у стані війни із Заходом. Тому дискусії про те, чи повинен Захід уникати провокацій путіна, дозволяючи таким країнам, як Грузія, Молдова або Україна, залишатися військово нейтральними, є хибними.

Про це зазначає Марк Чемпіон, колумніст Bloomberg Opinion.

Колумніст стверджує, що вище перераховані країни не будуть нейтральними, тому що путін їм цього не дозволить. Якби він був зацікавлений у моделі Австрії (в ЄС, але поза НАТО), про яку так часто згадують, він би не воював в Україні, яка вже мала нейтральний статус, і не втручався б у Молдову зараз.

"Для досягнення своїх цілей путін не обов'язково має нападати на країну НАТО, але йому важливо розділити Європу та послабити трансатлантичний альянс. Прикладами цього є ситуація в Молдові та Грузії, а також звинувачення у втручанні росії в вибори в західних країнах, що свідчить про те, що путін може використовувати інші методи для досягнення своїх цілей, які виходять за межі колишнього Радянського Союзу, і питання полягає в тому, чи дозволимо ми цьому статися", — пише Чемпіон.