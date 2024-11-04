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ПОЛІТИКА

Bloomberg: путін хоче відродити російську наддержаву і контролювати уряди сусідніх країн

04 листопада 2024, 15:23
Bloomberg: путін хоче відродити російську наддержаву і контролювати уряди сусідніх країн
Фото: REUTERS
Колумніст вважає, що російський диктатор прагне контролювати сусідні країни.

путін абсолютно серйозно вважає, що російська наддержава, яку він хоче відродити, не може існувати, якщо він не зможе контролювати уряди й території навколо себе так само, як він контролює, наприклад, білорусь. Він також серйозно заявляє, що росія вже перебуває у стані війни із Заходом. Тому дискусії про те, чи повинен Захід уникати провокацій путіна, дозволяючи таким країнам, як Грузія, Молдова або Україна, залишатися військово нейтральними, є хибними.

Про це зазначає Марк Чемпіон, колумніст Bloomberg Opinion.

Колумніст стверджує, що вище перераховані країни не будуть нейтральними, тому що путін їм цього не дозволить. Якби він був зацікавлений у моделі Австрії (в ЄС, але поза НАТО), про яку так часто згадують, він би не воював в Україні, яка вже мала нейтральний статус, і не втручався б у Молдову зараз.

"Для досягнення своїх цілей путін не обов'язково має нападати на країну НАТО, але йому важливо розділити Європу та послабити трансатлантичний альянс. Прикладами цього є ситуація в Молдові та Грузії, а також звинувачення у втручанні росії в вибори в західних країнах, що свідчить про те, що путін може використовувати інші методи для досягнення своїх цілей, які виходять за межі колишнього Радянського Союзу, і питання полягає в тому, чи дозволимо ми цьому статися", — пише Чемпіон.

ГрузіяВладімір ПутінМолдовавійна в Україні

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