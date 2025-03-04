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ПОЛІТИКА

Bloomberg: путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном

04 березня 2025, 15:03
Bloomberg: путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Неясно, наскільки сприйнятливим буде Тегеран до будь-яких умовлянь США, переданих через росію.

росія погодилася допомагати адміністрації президента Дональда Трампа у веденні переговорів з Іраном щодо його ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських угрупувань, повідомляють люди, знайомі з ситуацією.

Трамп передав цю інформацію безпосередньо путіну під час телефонної розмови в лютому, а через кілька днів високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії 18 лютого.

Про це повідомляє Bloomberg.

Речник кремля Дмітрій Пєсков заявив у відповідь на запитання агентства Bloomberg, що "росія вважає, що США та Іран повинні вирішити всі проблеми шляхом переговорів" і що москва "готова зробити все, що в її силах, щоб досягти цього".

Представник Міністерства закордонних справ Ірану, відповідаючи на запитання, чи пропонувала росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав лише, що для країн "нормально" пропонувати свою допомогу.

Іранська ядерна угода 2015 року передбачала обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році Дональд Трамп вивів США з угоди, після чого Тегеран відновив збагачення урану. За Байдена ядерна програма Ірану значно просунулася, а спроби відновити угоду провалилися. У 2023 році МАГАТЕ зафіксувало зростання виробництва збагаченого урану. У липні 2024 року Блінкен заявив, що Іран може виготовити матеріал для ядерної зброї за 1-2 тижні.

війнаядерна зброяІранВладімір ПутінДональд Трамп

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