Bloomberg: росії не вдалося обійти європейські санкції через Туреччину

Компанія припинила роботу над проєктом через низку проблем.

російський енергетичний гігант "Газпром" фактично згорнув роботу над проєктом створення газорозподільного хабу в Туреччині — ініціативою, яку москва розглядала як можливість повернення на європейський енергетичний ринок після втрати ключових маршрутів через війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За даними агентства, після кількох місяців вивчення різних варіантів компанія визнала проєкт недоцільним. Ідея, яку в жовтні 2022 року публічно озвучив владімір путін, мала на меті створити новий центр торгівлі газом на базі Туреччини, зокрема через прокладання нових трубопроводів Чорним морем. Це мало компенсувати втрату «Північного потоку» та очікуване припинення транзиту газу через Україну з 2025 року.

Проте ініціатива зіштовхнулася з низкою перешкод:

Анкара не погодилася надати "Газпрому" право продавати газ спільно, обмежуючи контроль російської сторони над хабом.

Туреччина не має достатньої інфраструктури для експорту великих обсягів газу до ЄС.

Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року — це знижує економічну доцільність проєкту.

Попри початкову зацікавленість, згодом "Газпром" поступово відмовився від активного просування хабу. За даними Bloomberg, навіть усередині компанії ініціатива сприймалася як політична — її не планували ані в стратегіях, ані в бюджетах. Хоча у 2023 році путін ще раз підняв цю тему під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, на той момент було зрозуміло: ключові умови для реалізації не виконані, зокрема відсутня інфраструктура для зберігання газу.

Нині переговори між москвою та Анкарою щодо газового хабу фактично зупинені, зазначають джерела Bloomberg. Водночас постачання російського газу до Туреччини тривають у звичному режимі, а сама країна залишається одним з головних клієнтів "Газпрому".

Аналітики вважають, що провал турецького проєкту демонструє обмеженість ресурсів кремля для відновлення позицій на європейському ринку в умовах геополітичної ізоляції та санкційного тиску.