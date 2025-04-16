Bloomberg: москва просить США дозволити купівлю Boeing за рахунок заморожених активів
росія звернулася до США з проханням дозволити купівлю літаків Boeing. Зокрема в обмін на припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
росія звернулася до США з проханням дозволити покупку літаків Boeing в обмін на припинення бойових дій в Україні. Хоча цей запит не є умовою перемир'я, він може стати частиною ширшого пакету послаблення санкцій, якщо досягти припинення вогню.
Водночас за даними Bloomberg, представники США заявляють, що будь-які економічні зобов'язання можуть бути обговорені лише після припинення вогню.
У результаті війни, США та їх союзники заморозили близько 280 млрд доларів резервів російського центрального банку, а також заблокували доступ до американських та європейських ринків для російських авіакомпаній.
Від початку вторгнення росії в Україну, авіація країни зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема, через відсутність доступу до іноземних літаків і комплектуючих.
росія також публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії "Аерофлот", яка зазнала серйозних труднощів через відсутність нових літаків та запчастин. Деякі американські компанії, зокрема Boeing, припинили свою діяльність в росії після вторгнення, що погіршило ситуацію для російських авіаперевізників.
Однак без міжнародного співробітництва та зняття санкцій перспектива відновлення регулярних авіаперельотів між росією та іншими країнами виглядає малоймовірною в найближчому майбутньому.