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ПОЛІТИКА

Bloomberg: москва просить США дозволити купівлю Boeing за рахунок заморожених активів

16 квітня 2025, 16:09
Bloomberg: москва просить США дозволити купівлю Boeing за рахунок заморожених активів
Фото: Getty Images
Представники США заявляють, що будь-які економічні зобов'язання можуть бути обговорені лише після припинення вогню.

росія звернулася до США з проханням дозволити купівлю літаків Boeing. Зокрема в обмін на припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

росія звернулася до США з проханням дозволити покупку літаків Boeing в обмін на припинення бойових дій в Україні. Хоча цей запит не є умовою перемир'я, він може стати частиною ширшого пакету послаблення санкцій, якщо досягти припинення вогню.

Водночас за даними Bloomberg, представники США заявляють, що будь-які економічні зобов'язання можуть бути обговорені лише після припинення вогню.

У результаті війни, США та їх союзники заморозили близько 280 млрд доларів резервів російського центрального банку, а також заблокували доступ до американських та європейських ринків для російських авіакомпаній.

Від початку вторгнення росії в Україну, авіація країни зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема, через відсутність доступу до іноземних літаків і комплектуючих.

росія також публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії "Аерофлот", яка зазнала серйозних труднощів через відсутність нових літаків та запчастин. Деякі американські компанії, зокрема Boeing, припинили свою діяльність в росії після вторгнення, що погіршило ситуацію для російських авіаперевізників.

Однак без міжнародного співробітництва та зняття санкцій перспектива відновлення регулярних авіаперельотів між росією та іншими країнами виглядає малоймовірною в найближчому майбутньому.

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