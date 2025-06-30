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ПОЛІТИКА

Bloomberg: росія різко наростила експорт металів до Китаю

30 червня 2025, 20:18
Bloomberg: росія різко наростила експорт металів до Китаю
Джерело: glavcom
Паралельно зросли продажі міді - на 66%, а імпорт нікелю в КНР більш ніж подвоївся.

росія різко збільшила продаж металів Китаю. Така ситуація підкреслює економічну залежність москви від Пекіна.

Про це свідчать дані Trade Data Monitor, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Trade Data Monitor, який отримує статистику від митної служби Китаю, у травні поставки російського алюмінію до Китаю збільшилися майже на 56% порівняно з травнем минулого року і становили близько 1 млн тонн.

Паралельно зросли продажі міді - на 66%, а імпорт нікелю в КНР більш ніж подвоївся.

Видання зазначає, що російські метали більше не приймаються на Лондонській і Чиказькій товарних біржах, а також підпадають під окремі обмеження. На цьому тлі торгівля між Китаєм і росією продовжує розширюватися.

У 2024 році Китай став основним торговим партнером росії, при цьому обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 240 млрд доларів.

Китайметалторгівляалюмінійросія окупанти

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