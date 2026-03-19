Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Bloomberg: росія створює морські конвої та озброєний супровід для тіньового флоту

19 березня 2026, 12:13
Bloomberg: росія створює морські конвої та озброєний супровід для тіньового флоту
Фото: ООС
кремль вивчає "Морський план дій Америки".

Після серії інцидентів із російськими суднами та санкцій Заходу кремль планує запровадити комплексну систему захисту морської торгівлі. Як повідомив Микола Патрушев, радник диктатора путіна та голова Морської ради росії, до заходів входитимуть морські конвої, розміщення захисного обладнання безпосередньо на борту суден та створення команд озброєного супроводу для кораблів під російським прапором.

Про це пише Bloomberg.

За словами Патрушева, останнім часом російські судна дедалі частіше потрапляють в інциденти. Зокрема, шведські силові структури зупиняли та перевіряли кораблі, підозрювані у приналежності до тіньового флоту, а один із танкерів для перевезення скрапленого газу зупинився після атаки поруч розташованого судна українськими дронами.

"Політичні, дипломатичні та правові заходи протидії західній кампанії проти російського судноплавства не завжди ефективні. У разі нових загроз будуть розроблені додаткові заходи", — заявив Патрушев. Він також повідомив, що росія вже має комплекс заходів безпеки, включно з перевірками суден, що прибувають з-за кордону.

Крім того, кремль вивчає "Морський план дій Америки" — стратегічний документ адміністрації Трампа, який передбачає відродження американського комерційного суднобудування та зміцнення позицій США на глобальних торгових шляхах. Деякі концепції плану, за словами Патрушева, будуть враховані у майбутньому російському законодавстві про суднобудування.

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється