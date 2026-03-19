Bloomberg: росія створює морські конвої та озброєний супровід для тіньового флоту

кремль вивчає "Морський план дій Америки".

Після серії інцидентів із російськими суднами та санкцій Заходу кремль планує запровадити комплексну систему захисту морської торгівлі. Як повідомив Микола Патрушев, радник диктатора путіна та голова Морської ради росії, до заходів входитимуть морські конвої, розміщення захисного обладнання безпосередньо на борту суден та створення команд озброєного супроводу для кораблів під російським прапором.

Про це пише Bloomberg.

За словами Патрушева, останнім часом російські судна дедалі частіше потрапляють в інциденти. Зокрема, шведські силові структури зупиняли та перевіряли кораблі, підозрювані у приналежності до тіньового флоту, а один із танкерів для перевезення скрапленого газу зупинився після атаки поруч розташованого судна українськими дронами.

"Політичні, дипломатичні та правові заходи протидії західній кампанії проти російського судноплавства не завжди ефективні. У разі нових загроз будуть розроблені додаткові заходи", — заявив Патрушев. Він також повідомив, що росія вже має комплекс заходів безпеки, включно з перевірками суден, що прибувають з-за кордону.

Крім того, кремль вивчає "Морський план дій Америки" — стратегічний документ адміністрації Трампа, який передбачає відродження американського комерційного суднобудування та зміцнення позицій США на глобальних торгових шляхах. Деякі концепції плану, за словами Патрушева, будуть враховані у майбутньому російському законодавстві про суднобудування.