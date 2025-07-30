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ПОЛІТИКА

Bloomberg: росія зменшила морський експорт нафти, прибутки стрімко падають

30 липня 2025, 17:45
Bloomberg: росія зменшила морський експорт нафти, прибутки стрімко падають
Постачання російської нафти у липні теж скорочується.

 У січні-липні 2025 року росія скоротила експорт нафти на 4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, постачання російської нафти у липні теж скорочується. З 29 червня по 27 липня морські постачання російського "чорного золота" в середньому складали 3,22 млн барелів на добу, що приблизно на 3% менше, ніж за період з 22 червня до 20 липня. Зокрема, експорт російської нафти до Туреччини протягом зазначеного періоду скоротився до 12-тижневого мінімуму. 

Зазначається, що тижневий прибуток від експорту російської нафти за період з 21 по 27 липня впав на 230 мільйонів доларів, до 1,14 мільярдів доларів. При тому, що найпопулярніший експортний сорт нафти рф - Urals - дешевшає. Нафта з Балтійського та Чорного морів подешевшала приблизно на 50 центів за барель, до середньої ціни близько 58,60 доларів за барель протягом тижня. 

Разом з тим, журналісти зазначають, що скорочення поставок може бути частково пов’язане з виконанням рф зобов’язань перед ОПЕК+ щодо обмеження постачання нафти. 

"Чи є це причиною, стане зрозуміло в жовтні, коли країні теоретично дозволять видобувати значно більше", - зазначають журналісти.

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