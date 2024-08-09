Bloomberg: російська економіка може скоротитися вдвічі через перегрів

росія відчуває брак працівників та потужностей.

російська економіка, яка наразі переживає підйом завдяки значним військовим замовленням, незабаром може отримати суттєву рецесію. Зумовлена вона не одним фактором, а системними проблемами, які загострились завдяки "розігріву" економіки, що відбувся внаслідок використання бюджетних грошей для воєнно-промислового комплексу країни-агресора.

Про це пише оглядачі Bloomberg.

Трудові ресурси практично вичерпані, оскільки між військовим та цивільним сектором іде жорстка конкуренція за кваліфікованих спеціалістів. Наразі знайти якісного співробітника або військовослужбовця дуже складно, навіть пропонуючи йому суттєві виплати та комфортні умови роботи. Охолоджується також будівельний та банківський сектори, які були драйверами розвитку. Високі відсотки на ринку кредитування зупиняють більшість іпотечних програм, які щедро фінансуються державою. Наразі іпотечна субсидія від уряду практично припинена минулого місяця, і немає перспектив відновлення такого фінансування.

Водночас на думку експертів, валовий внутрішній продукт у другому кварталі зросте більше ніж на 4% у річному вимірі. Проте яким буде темп зростання ВВП надалі, поки що немає офіційного прогнозу. Імовірно, це пов'язано з тим, що навіть урядові аналітики бачать суттєві проблеми і згортання економіки. На думку економістів, російська економіка почне помітно охолоджувати своє зростання і впаде до рівня темпу збільшення ВВП 2%. А в наступних роках відповідний показник може скоротитися навіть до 0,5%.

Оглядачі видання цитують вислів очільниці Національного банку рф Ельвіри Набіуліної, яка вважає перегрів економіки настільки сильним, що схожих процесів не спостерігалося з часів фінансової кризи 2008 року. Очільниця Банку росії вважає, що резерви робочої сили та виробничих потужностей практично вичерпані, і зростання економіки наразі є під великим питанням.

Для того, щоб зупинити одразу дві негативні тенденції у вигляді стагфляції, яка спостерігається у рф (інфляція, що поєднана зі скороченням виробництва), центральний банк збільшив відсоткову ставку до 18%. Проте статистичні дані говорять, що ціни продовжують зростати, а рівень безробіття скоротився до історичного мінімуму – 2,4%. Проте на ринку праці, за даними Федеральної служби статистики, підприємства не можуть заповнити понад 2 млн вакансій.

Санкційна політика змусила більшість бізнесів інвестувати у власні розробки та промислове виробництво, проте це не вирішує інших глобальних проблем, які з'явилися в росії. Насамперед економіка страждає через дуже низькі темпи зростання населення, а також високу вартість робочої сили і негативний інвестиційний клімат, і жодними діями уряду ці проблеми не вирішуються. Війна, навпаки, тільки посилює їх і вимагає відповіді від Кремля щодо майбутнього економіки рф.