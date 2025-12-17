Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: російська нафта Urals застрягла біля Китаю через санкції та спад попиту Індії

17 грудня 2025, 15:47
Bloomberg: російська нафта Urals застрягла біля Китаю через санкції та спад попиту Індії
Накопичення нафти марки Urals біля Китаю — унікальна ситуація, яка привернула увагу спостерігачів.

Кількість танкерів, завантажених російською нафтою марки Urals, збільшилася біля східного узбережжя Китаю після того, як Індія — найбільший покупець нафти цієї марки, обмежила закупівлі через західні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Kpler, станом на середу, 17 грудня, щонайменше п'ять суден, які перевозять близько 3,4 мільйона барелів, простоювали в Жовтому морі, що вдвічі перевищує обсяги минулого тижня і є найвищим рівнем для марки Urals у цьому регіоні за останні п'ять років. Ця локація знаходиться поблизу провінції Шаньдун, яка є центром незалежних нафтопереробних заводів.

Накопичення нафти марки Urals біля Китаю — унікальна ситуація, яка привернула увагу нафтотрейдерів у всьому світі. Це пов'язано з тим, що китайські нафтопереробні заводи не є типовими покупцями нафти цієї марки, що завантажується в віддалених західних портах рф, віддаючи перевагу російській нафті зі східних терміналів через близькість і високий вміст дизельних фракцій.

Однак протягом останніх тижнів посилення контролю США за потоками нафти з росії до Індії, а також санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл" змусили продавців нафти марки Urals шукати інших охочих покупців у Східній Азії. За даними місцевих чиновників, цього місяця імпорт Індії, як очікується, становитиме 800 тисяч барелів на день, що менше цьогорічного піку у два мільйони барелів на день у червні.

Наразі не ясно, чи нафта марки Urals, що накопичується біля берегів Китаю, вже продана, або ж усе ще активно продається. Танкери можуть здійснювати довгі рейси із західної частини росії, не маючи заздалегідь знайденого покупця. Але накопичення танкерів з Urals біля Китаю може свідчити про зміну в торгівлі.

КитайІндіясанкціїнафта рф

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється