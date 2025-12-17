Bloomberg: російська нафта Urals застрягла біля Китаю через санкції та спад попиту Індії

Накопичення нафти марки Urals біля Китаю — унікальна ситуація, яка привернула увагу спостерігачів.

Кількість танкерів, завантажених російською нафтою марки Urals, збільшилася біля східного узбережжя Китаю після того, як Індія — найбільший покупець нафти цієї марки, обмежила закупівлі через західні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Kpler, станом на середу, 17 грудня, щонайменше п'ять суден, які перевозять близько 3,4 мільйона барелів, простоювали в Жовтому морі, що вдвічі перевищує обсяги минулого тижня і є найвищим рівнем для марки Urals у цьому регіоні за останні п'ять років. Ця локація знаходиться поблизу провінції Шаньдун, яка є центром незалежних нафтопереробних заводів.

Накопичення нафти марки Urals біля Китаю — унікальна ситуація, яка привернула увагу нафтотрейдерів у всьому світі. Це пов'язано з тим, що китайські нафтопереробні заводи не є типовими покупцями нафти цієї марки, що завантажується в віддалених західних портах рф, віддаючи перевагу російській нафті зі східних терміналів через близькість і високий вміст дизельних фракцій.

Однак протягом останніх тижнів посилення контролю США за потоками нафти з росії до Індії, а також санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл" змусили продавців нафти марки Urals шукати інших охочих покупців у Східній Азії. За даними місцевих чиновників, цього місяця імпорт Індії, як очікується, становитиме 800 тисяч барелів на день, що менше цьогорічного піку у два мільйони барелів на день у червні.

Наразі не ясно, чи нафта марки Urals, що накопичується біля берегів Китаю, вже продана, або ж усе ще активно продається. Танкери можуть здійснювати довгі рейси із західної частини росії, не маючи заздалегідь знайденого покупця. Але накопичення танкерів з Urals біля Китаю може свідчити про зміну в торгівлі.