Bloomberg: Трамп дав союзникам зрозуміти, що переконаний у перемозі рф

Ці обставини викликають глибоке занепокоєння у Києва, який вважає, що тільки Вашингтон серед його союзників має силу змусити путіна припинити війну.

Незважаючи на мінімальні успіхи російської армії на полі бою, президент США Дональд Трамп здійснив серйозне дипломатичне зрушення в бік порядку денного, який просуває кремль.

Про це пише видання Bloomberg.

Під час переговорів зі своїм американським колегою російський президент путін намагався виграти час - і йому це вдалося, оскільки після телефонної розмови Трамп дав зрозуміти, що відмовляється від вимог припинення вогню і погроз санкцій.

За словами людей, знайомих із перебігом закритих переговорів між Трампом і союзниками, президент США дав зрозуміти, що він переконаний у перемозі росії, повторивши низку тез кремля. Чим викликав побоювання у європейців, що США мають намір відходити від розрекламованого зобов'язання досягти швидкої мирної угоди.

"Трамп неодноразово критикував Зеленського - найпомітніше це було в Овальному кабінеті, - не чинячи водночас істотного тиску на путіна, про що свідчить його відмова від погроз запровадити додаткові санкції, якщо путін відмовиться від безумовного припинення вогню", - ідеться в матеріалі. Джек Вотлінг, старший науковий співробітник із сухопутних воєн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні, сказав, що дипломатичний відступ грає на руку путіну: "росія не може підтримувати операції нескінченно, але наразі москва вважає, що її вплив на Україну з часом наростатиме. І оскільки Трамп рішуче натякнув, що вийде з переговорів, російські військові мають намір активізувати свої операції".

Ці обставини викликають глибоке занепокоєння у Києва, який вважає, що тільки Вашингтон серед його союзників має силу змусити путіна припинити війну. Не враховуючи залежності України від військової допомоги США, починаючи від систем ППО Patriot і закінчуючи розвідувальною інформацією, одержуваною завдяки Starlink.

Проте, за словами Вотлінга, кремлю також належить зробити складний вибір у міру продовження війни.

"Хоча росія може провести ще два сезони кампаній з її нинішнім підходом до набору військ, подальші наступальні операції у 2026 році, ймовірно, потребуватимуть подальшої примусової мобілізації, що є складним завданням як з політичної, так і з економічної точки зору", - сказав він.

Логіку путіна висловив Ігор Коротченко, головний редактор журналу "Національна оборона". У коментарі Bloomberg він зазначив, що які б територіальні придбання не зробила росія, вони "об'єктивно зміцнять її позиції на переговорах".