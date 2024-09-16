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ПОЛІТИКА

Bloomberg вказує на високий ризик громадянського конфлікту в росії у 2025 році

16 вересня 2024, 16:02
Bloomberg вказує на високий ризик громадянського конфлікту в росії у 2025 році
Стоп росія
США поступаються лише Туреччині та росії серед найбільших економік світу, де наступного року найімовірніше відбудуться насильницькі політичні заворушення.

росія знаходиться на другому місті серед країн "Великої двадцятки" (G20) за рівнем ризику громадянського конфлікту наступного року. Цей показник становить 4%.

Про це йдеться у дослідженні Bloomberg.

Найбільш ймовірним місцем протестів наступного року дослідники вважають Туреччину. Ризик їх виникнення оцінюють у 6%. Третє місце у дослідженні посідають США — 3%. 

Найменший же ризик протестів у Японії, Канаді, Австралії та Італії. Дослідники віддають їм по 1%.

Bloomberg Economics визначило громадянський конфлікт як конфлікт між двома неурядовими акторами або урядом і неурядовим актором, у результаті якого гине щонайменше 25 людей. Як приклад дослідники навели бунт "вагнерівців" влітку минулого року та громадянську війну у М'янмі. 

війнаконфліктиросія загроза

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