Bloomberg вказує на високий ризик громадянського конфлікту в росії у 2025 році
росія знаходиться на другому місті серед країн "Великої двадцятки" (G20) за рівнем ризику громадянського конфлікту наступного року. Цей показник становить 4%.
Про це йдеться у дослідженні Bloomberg.
Найбільш ймовірним місцем протестів наступного року дослідники вважають Туреччину. Ризик їх виникнення оцінюють у 6%. Третє місце у дослідженні посідають США — 3%.
Найменший же ризик протестів у Японії, Канаді, Австралії та Італії. Дослідники віддають їм по 1%.
Bloomberg Economics визначило громадянський конфлікт як конфлікт між двома неурядовими акторами або урядом і неурядовим актором, у результаті якого гине щонайменше 25 людей. Як приклад дослідники навели бунт "вагнерівців" влітку минулого року та громадянську війну у М'янмі.