Президент рф не показав жодних ознак того, що він серйозно налаштований на мирні переговори в Україні.

Американські чиновники повідомили, що вони втрачають терпіння щодо темпів миротворчого процесу в Україні, але проблема полягає в тому, що вони не хочуть тиснути на путіна, аби той пішов на будь-які істотні поступки.

Європейські країни можуть і повинні додати жару, повідомляє агенція Bloomberg.

Тому, ящко США цього не зроблять, європейські країни повинні це зробити, пише видання.

Вашингтон наразі сигналізував про задоволення майже всіх вимог путіна - від узаконення незаконної анексії рф до блокування шляху України до членства в НАТО.

Військова допомога, затверджена попередньою адміністрацією США, була тимчасово заморожена, і жодної нової зброї для України наразі не було обіцяно.

Наразі США досі відмовляються гарантувати безпеку європейським союзникам, які пропонують моніторити дотримання режиму припинення вогню, хоча цього тижня планується відновлення переговорів у Лондоні, але жодна з цих превентивних поступок не наблизила мир.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф завершив свою останню зустріч із путіним, але російські ракети вдарили по українському місту Суми, убивши 35 людей, у тому числі дітей, а Великоднє "припинення вогню" врРосії ледве пережило вихідні.

Проте Європа зміцнила власну підтримку України в останні тижні і разом з Британією та іншими членами Контактної групи з питань оборони України вона пообіцяла виділити понад 21 млрд євро на військову підтримку цього року.

Нова "стратегія дикобраза спрямована на посилення протиповітряної оборони країни, артилерії, безпілотників і ракет. Запропонований план позики на оборону в розмірі 150 млрд євро має допомогти наростити виробництво зброї в Європейському Союзі, Україні і Норвегії.

"Проте можна і потрібно зробити більше. По-перше, усі ці виділені гроші мають бути швидко перетворені на нову зброю. Україна знаходиться на шляху до того, щоб стати одним із найбільших виробників зброї в Європі, але більшість її потужностей залишається незадіяною через брак фінансування. Цільове фінансування, в тому числі надходження від заморожених активів російського центрального банку, допомогло швидко розширити виробництво українських гаубиць "Богдана". Такі угоди слід розширювати", - додають журналісти.

Також видання додає, що Європа має поставити Україні більш сучасні системи озброєнь. Можлвий наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує відправку в Україну ракет Taurus, які можуть вражати ключові маршрути поставок рф в Криму.

Новий уряд Німеччини повинен припинити зволікання та схвалити поставку, слідуючи прикладу Великої Британії та Франції, які вже постачали подібну зброю, вважають журналісти видання.

"По-третє, Європа має знайти спосіб обійти обструкціоністську Угорщину, чий пропутінський лідер Віктор Орбан затримував ухвалення санкцій і виступав проти навчання українських військових. ЄС має інструменти, включаючи розширення голосування кваліфікованою більшістю, щоб відсторонити будь-якого члена, який працює проти інтересів безпеки Європи. Настав час ними скористатися", - йдеться в матеріалі.

Також Європа повинна припинити ухилення росії від санкцій, що включає встановлення ліміту цін на нафту та перекриття потоку технологій подвійного призначення до рф. Європейські лідери повинні тиснути на Білий дім, щоб він виконав власні погрози накласти додаткові санкції на китайських та індійських покупців російської нафти, пише видання.

Лідери США мають пам’ятати, що мета путіна це не просто підкорити Україну. Останні дослідження показують майже потрійне зростання кількості російських гібридних атак на європейські та американські об’єкти протягом 2023-2024 років: від диверсій на інфраструктурних об’єктах до дезінформації та спроб убивства.

"Історія показала, що безконтрольна росія, маючи час на переозброєння, швидше за все, розширить свої територіальні амбіції. США можуть думати, що можуть жити з таким ризиком. Європа не може собі дозволити таких ілюзій", - резюмували журналісти.