Bloomberg: Захід зафіксував зниження кількості російських диверсій у 2025 році

Однак це не означає, що "гібридні дії" рф повністю припинилися або не будуть знову посилюватися в майбутньому.

Американські та європейські чиновники заявили, що цього року в країнах Заходу спостерігається зменшення кількості російських диверсій. Це свідчить про те, що спецслужби російського диктатора владіміра путіна, можливо, стримують гібридну кампанію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зменшення кількості операцій, у яких російські спецслужби платили посередникам за напади на цивільну інфраструктуру й окремих осіб, пов'язують із низкою факторів. Основним припущенням є те, що москва, можливо, посилює контроль над атаками, дорученими ненадійним місцевим злочинцям, частина з яких вийшли з-під контролю і ризикували серйозними помилками в розрахунках.

Згідно з висновками звіту аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), з січня по травень цього року в Європі сталося 11 підозрілих “гібридних інцидентів”, пов'язаних з росією, включаючи спробу пошкодження волоконно-оптичних кабелів і станцій стільникового зв'язку в Швеції. Для порівняння, за даними IISS про напади на об'єкти енергетики, зв'язку, транспорту, військові об'єкти, водопостачання та підводні об'єкти, у 2024 році було зафіксовано рекордну кількість таких інцидентів – понад 30.

На думку західних чиновників, одним із факторів може бути й те, що путін хотів уникнути подальшого протистояння з президентом США Дональдом Трампом у перші місяці другого терміну Трампа в Білому домі, оскільки той прагнув досягти швидкого завершення війни рф проти України.

Серед інших можливих причин — гучні судові процеси над диверсантами, упійманими правоохоронними органами, могли відлякувати потенційних нових найманців, а це змусило москву адаптувати свою тактику. Також причиною може бути перенаправлення ресурсів російської військової розвідки проти України останніми місяцями.

російська кампанія розглядається як спроба тиску на західні країни за їхню підтримку Києва. На відміну від часів колишнього президента США Джо Байдена, ситуація з військовою допомогою Вашингтона Україні після повернення Трампа до Білого дому стала менш стабільною.

Західні чиновники, однак, застерегли, що ослаблення російської кампанії не означає, що гібридні дії рф повністю припинилися або не будуть знову посилюватися в майбутньому. За їхніми словами, кількість спроб диверсій у східноєвропейських країнах залишається вищою, ніж у західних.

Зниження кількості підозрілих інцидентів, ймовірно, почалося восени 2024 року після того, як високопоставлені американські чиновники поговорили зі своїми російськими колегами й попередили про недопустимість таких операцій у майбутньому. Контакти відбулися на тлі побоювань США, що рф може розмістити запалювальні пристрої на вантажних літаках, які летять до Штатів. Побоювання з'явилися, зокрема, після пожежі на об'єкті DHL у Великій Британії в липні 2024 року.

росія, можливо, намагається зберегти суворий контроль над операціями, оскільки деякі випадки диверсій та підпалів виходять за межі цілей тих, хто їх замовив, припускають західні чиновники. Це може бути частково пов'язано з некомпетентністю та ненадійністю дрібних злочинців, найнятих для виконання відповідних дій. Також є докази того, що деякі особи діяли з власної ініціативи, сподіваючись справити враження на потенційних російських замовників, ризикуючи при цьому непередбачуваними наслідками.