Blue Origin відправила у космос найстаршого туриста в історії

Цей запуск кілька разів відкладався через вітряну погоду на майданчику Blue Origin у Техасі

Компанія Blue Origin запустила у космос 90-річного туриста Вільяма Шатнера на борту ракети NS-18, а також інших трьох туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Таким чином, 90-річний актор став найстаршою людиною, яка коли-небудь подорожувала у космос, випередивши 82-річну Уоллі Фанк, котра брала участь у першому польоті екіпажу Blue Origin у липні.

Цей запуск кілька разів відкладався через вітряну погоду на майданчику Blue Origin у Техасі, але нарешті ракета полетіла приблизно о 9.50 за місцевим часом.

Разом із Шатнером у космос вилетіли ще троє туристів: Одрі Пауерс - віцепрезидент з питань місійних та польотних операцій Blue Origin, Кріс Бошуйзен - колишній інженер NASA та Глен де Вріс, співзасновник фірми-розробника програмного забезпечення Medidata.

Нагадаємо, що Джефф Безос запропонував керівникові NASA Біллу Нельсону покрити до 2 млрд доларів витрат в обмін на контракт з виробництва місячного модуля.