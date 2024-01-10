Близько 40% населення України потребуватиме гуманітарної допомоги – ООН

ООН готує план підтримки вразливих верств населення.

В Організації Об'єднаних Націй підрахували, що в Україні в цьому році 14,6 мільйона людей, близько 40 відсотків населення України, потребуватимуть підтримки, на гуманітару допомогу необхідно $4,1 мільярда.

Про це пише DW.

"Якщо бойові дії продовжаться, а удари по об'єктах енергетичної та іншої критично важливої інфраструктури збільшаться цієї зими, поточна гуманітарна ситуація цього року, ймовірно, далі погіршуватиметься (...) Тож зараз, як ніколи, актуальною є масштабна гуманітарна операція", - наголосили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

В ООН також порахували, що з України з початку війни виїхали 6,3 мільйона українців. На кінець 2023 року в Європі було зареєстровано 5,9 мільйона біженців з України.

Наступного тижня УГКП планує оприлюднити план підтримки 2,3 мільйона біженців та місцевих громад, які їх прийняли.

Як повідомлялося, Тайвань разом із фундацією "Унія Метрополій Польських" створив благодійний фонд для допомоги біженцям із України в Польщі. Острівна країна відразу перерахували туди мільйон доларів.