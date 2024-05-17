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Близько 4,5 тисяч засуджених готові вийти з тюрми на фронт – Міністерство юстиції

17 травня 2024, 13:35
Близько 4,5 тисяч засуджених готові вийти з тюрми на фронт – Міністерство юстиції
Фото: obozrevatel.com
У квітні міністерство провело відповідне опитування серед ув’язнених.

Близько 4,5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповіда заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, у квітні міністерство проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

4,5 тис. засуджених відповіли: “Так”. При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій – мотивація”, – наголосила Висоцька.

Вона нагадала, що на початку повномасштабної війни міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, котрі хотіли воювати.

"Однак ані військові, ані парламент тоді не були готовими давати добро на їх мобілізацію. Під час суспільної дискусії довкола змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року, ситуація змінилася", – пояснила заступниця міністра.

Окрім цього, Висоцька прокоментувала слова нардепа Олександра Бакумова, який зазначав, що в Україні число в’язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію, складає 20 тис. осіб.

Олена Висоцька пояснила, що коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки «букет» хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

Видання зазначає, що в Україні нараховується 27 тис. осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі. З них, за озвученою представником Міністерства юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тис. засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення. 

мобілізаціязасудженівійна в Україніросія окупанти

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