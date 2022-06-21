Близько 4 тисяч білоруських військових зосереджено біля кордонів України

В ураїнському Міноборони не бачать підготовки до повторного наступу з Білорусі

На білорусько-українському кордоні перебувають до 4 тисяч білоруських та російських солдатів.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону.

За його словами, загроза з боку Білорусі не зникла, проте для того, щоб організувати новий наступ, білоруським військовим потрібно створити наступальне угрупування.

"Ми це бачили у перші тижні повномасштабного вторгнення. Через недружні дії Білорусі росія так швидко опинилась на околицях Києва. Але тоді було створено потужне угруповання. Зараз ми таке угруповання не бачимо", - зазначив Мотузяник.

Водночас, Олексій Данілов зауважив, що Білорусь не має стільки військ для наступу, як це було на початку вторгення.

Загалом на приордонній території Білорусії знаходиться до семи батальйонів - це від 3,5 до 4 тисяч військових. За його словами, чисельність армії становить близько 60 тисяч. Зараз влада планує збільшити її чисельність на 20 тисяч солдатів. Окрім цього, Білорусь забезпечує логістичну підтримку російським військам. У Міноборони не виключають можливість нового нападу російських солдат зі сторони Білорусі, проте наразі українські військові такої підготовки не бачать.