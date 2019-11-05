Близько 50 мігрантів з Африки загинули біля берегів Тунісу
"Судно йшло в бік Італії, на ньому перебували мігранти з африканських країн", - повідомляє агентство Reuters..
За даними Міжнародної організації з міграції, врятувати вдалося 16 з 70 пасажирів човна. Рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. У Міністерстві оборони Тунісу повідомили, що човен з мігрантами вийшов у море в четвер з Порту Зуара на заході Лівії.
Потік біженців у Середземному морі посилився у зв'язку з відновленням військових дій в районі столиці Лівії Тріполі. У середині квітня війська під керівництвом генерала Халіфа Хафтара почали наступ на контрольоване урядом місто.
За підрахунками Міжнародної організації з міграції, в 2018 році у водах Середземного моря загинули майже 2300 осіб, близько 120 тисяч осіб змогли перебратися в Європу.
Нагадаємо, що У ПАР зітнулися потяги, щонайменше троє загиблих та 200 постраждалих.
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