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Близько 50 мігрантів з Африки загинули біля берегів Тунісу

"Судно йшло в бік Італії, на ньому перебували мігранти з африканських країн"
Близько 50 людей загинули після аварії човна біля берегів Тунісу.
Близько 50 мігрантів з Африки загинули біля берегів Тунісу Фото: EPA/UPG

"Судно йшло в бік Італії, на ньому перебували мігранти з африканських країн", - повідомляє агентство Reuters..

За даними Міжнародної організації з міграції, врятувати вдалося 16 з 70 пасажирів човна. Рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. У Міністерстві оборони Тунісу повідомили, що човен з мігрантами вийшов у море в четвер з Порту Зуара на заході Лівії.

Потік біженців у Середземному морі посилився у зв'язку з відновленням військових дій в районі столиці Лівії Тріполі. У середині квітня війська під керівництвом генерала Халіфа Хафтара почали наступ на контрольоване урядом місто.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції, в 2018 році у водах Середземного моря загинули майже 2300 осіб, близько 120 тисяч осіб змогли перебратися в Європу.

Нагадаємо, що У ПАР зітнулися потяги, щонайменше троє загиблих та 200 постраждалих.

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11 05 2019 19:30
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