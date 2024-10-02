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BMW закликає Німеччину проголосувати проти мит ЄС на електромобілі китайського виробництва – Bloomberg

02 жовтня 2024, 12:38
BMW закликає Німеччину проголосувати проти мит ЄС на електромобілі китайського виробництва – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Тарифи можуть спровокувати торгові суперечки, попереджає генеральний директор BMW.

Уряд Німеччини дає сигнал, що утримається від голосування щодо зборів.

Про це пише агенція Bloomberg.

Концерн BMW боїться втратити китайський ринок, і тому просить уряд виступити проти запровадження тарифів на електромобілі з Китаю.

BMW AG тисне на Берлін, аби той проголосував проти запровадження значно вищих тарифів Євросоюзу на електромобілі китайського виробництва, приєднавшись до інших німецьких автовиробників, які не хочуть ризикувати своїм найважливішим ринком.

"Додаткові тарифи завдають шкоди глобально активним компаніям у цій країні і можуть спровокувати торговельну суперечку, від якої ніхто не виграє", - заявив генеральний директор BMW Олівер Зіпсе.

Держави блоку готуються до голосування в п'ятницю щодо введення остаточних тарифів до 45% на імпортні електромобілі, вироблені в Китаї. Для блокування тарифів потрібна кваліфікована більшість - 15 країн-членів, що представляють 65% населення блоку.

Чиновники ФРН заявляють, що уряд планує утриматися, а не голосувати проти. Крім того, Німеччина очікує, що значна кількість країн-членів ЄС приєднається до його утримання, що може ускладнити блокування впровадження тарифів.

В широкому сенсі, ФРН чітко дала зрозуміти, що сподівається на розв'язання питання шляхом переговорів між ЄС і Китаєм.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон обговорять тарифи в Берліні в середу.

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, запропонувала ці мита після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидує свою електромобільну промисловість.

Автовиробники в Німеччині відкинули тарифи, які, за їхніми словами, можуть загрожувати продажам на їхньому найбільшому автомобільному ринку в Китаї, якщо країна відповість контрзаходами.

Гендиректор Mercedes-Benz Group AG Ола Келленіус закликала до відкритості ринків протягом останніх місяців, а генеральний директор Volkswagen AG Олівер Блюм неодноразово висловлював занепокоєння щодо потенційної торгової суперечки з Китаєм.

 
НімеччинаBMW

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