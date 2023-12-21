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Бої за Авдіївку: окупанти остаточно зайшли в промзону та закріпилися – DeepState

21 грудня 2023, 15:47
Бої за Авдіївку: окупанти остаточно зайшли в промзону та закріпилися – DeepState
Фото: facebook.com / ato.news
Промзона матиме певні наслідки для майбутніх боїв в Авдіївці.

російські окупанти зайшли в промзону Авдіївки та закріпилися. Активною зоною бойових дій є червона та сіра зони.

Про це телеканалу “Еспресо”  повідомив співзасновник DeepState Роман Погорілий.

"На жаль, промзона, по суті, втрачена. Туди окупанти остаточно зайшли та закріпилися. Там постійно перебувають російські бійці. Червона та сіра зона вже є активною зоною бойових дій, вона зайшла за територію промзони. росіяни там пробують просуватися далі", - заявив Погорілий.

За його словами, промзона буде мати певні наслідки для майбутніх боїв в Авдіївці.

"Зараз ворог намагається сконцентрувати там свої сили. росіяни підтягнули туди піхоту і техніку", - додав Роман Погорілий.

Він також підкреслив, що російські окупанти намагаються здійснювати відповідні маневри з просування в районі Степового.

"Вони пробують лізти всюди. росіяни намагаються обійти з півночі, в напрямку Бердичі і з півдня між АКХЗ. Нещодавно бійці 110 ОМБр опублікували кадри, де видно, що район повністю всіяний трупами росіян. Попри те, за словами українських бійців, окупанти продовжують "лізти як зомбі". Весь цей натиск дуже складно стримувати", - сказав співзасновник DeepState.

війська РосіїАвдіївкавійна в Україніросія окупанти

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