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Бої за Бахмут тривають, ЗСУ провели успішну операцію – британська розвідка

29 березня 2023, 12:25
Бої за Бахмут тривають, ЗСУ провели успішну операцію – британська розвідка
Кількість ворожих атак суттєво зменшилася.

Бої у Бахмуті на Донеччині тривають. Збройним силам України вдалося відтіснити окупантів від однієї з ліній постачання міста.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

У зведенні наголошують, що кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася.

"Одним із ключових досягнень останніх українських операцій стало відкидання російських бойовиків групи "вагнера" з маршруту 0506. Ця другорядна дорога стала важливою лінією постачання для українських захисників", - йдеться у зведенні.

Група ПВК "Вагнер" раніше перебувала в межах кількох сотень метрів від маршруту. До слова, 26 березня російські засоби масової пропаганди заявили, що "вагнерівці" узяв під повний контроль заводський комплекс АЗОМ на північ від центру Бахмута.

"Проте цей район, ймовірно, залишається спірним, як це було протягом останніх двох тижнів", - зауважують у повідомленні британських розвідників.

Коли група "вагнер" підтвердила звільнення не менше 5 тис. карних злочинців, брак складу перешкоджає наступальним зусиллям росії в цьому секторі, зазначають у Міноборони Британії.

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