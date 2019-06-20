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Боєць ЗСУ встановив червоно-чорний прапор біля позицій окупантів на Донбасі

"Сталевий прут зі стягом на відкритій місцевості увігнав у землю так, що не тільки ворог не витягне, а й наші після перемоги не впораються"
Боєць із Чернігівщини, який зараз служить на передовій у складі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, встановив червоно-чорний прапор українських націоналістів в безпосередній близькості від позицій ворога.
Боєць ЗСУ встановив червоно-чорний прапор біля позицій окупантів на Донбасі Фото: з вільних джерел

"Це для того, щоб підняти бойовий дух хлопцям", - йдеться на сторінці бригади у мережі Facebook.

За його словами, у відповідь окупанти випустили кілька 120-міліметрових мін.

Кремезний чоловік родом із Чернігівщини, де на нього чекають дружина та двоє синів, має неабияку фізичну силу.

"Сталевий прут зі стягом на відкритій місцевості увігнав у землю так, що не тільки ворог не витягне, а й наші після перемоги не впораються", - зазначили бійці бригади.

До війни Микола працював у лісовому господарстві. Фізична робота так загартувала чоловіка, що понад 50-кілограмовий станковий кулемет ДШК із боєкомплектом він носить як іграшку. На позиціях вояк обладнав собі кілька вогневих точок, з яких і веде вогонь, "змінюючи одну за одною позицію для ефективнішого вогню по російських прихвостнях".

Нагадаємо, що на Карловому мості Праги до Дня Соборності України розгорнули українські прапори.

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20 06 2019 21:23
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