36-річний британець провів на професійному рингу 37 боїв

Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Про це він заявив у відео на сторінці Instagram.

Ф'юрі раніше вже кілька разів оголошував про завершення кар'єри. Востаннє він це робив у серпні 2022 року.

Однак, після цього британець повернувся і провів чотири поєдинки: двічі захистив чемпіонський пояс WBC, але після чого ще двічі поступився українцю Олександру Усику.