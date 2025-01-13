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Боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

13 січня 2025, 17:11
Боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри
Тайсон Ф'юрі. Фото: ua.tribuna.com
36-річний британець провів на професійному рингу 37 боїв

Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Про це він заявив у відео на сторінці Instagram.

Ф'юрі раніше вже кілька разів оголошував про завершення кар'єри. Востаннє він це робив у серпні 2022 року.
 
Однак, після цього британець повернувся і провів чотири поєдинки: двічі захистив чемпіонський пояс WBC, але після чого ще двічі поступився українцю Олександру Усику.
 
"Привіт усім, скажу коротко і зрозуміло. Я хотів би оголосити про свій відхід від боксу. Це було неймовірно, я отримав насолоду від кожної хвилини. Збираюсь закінчити на цьому. Дік Турпін носив маску. Хай благословить усіх бог, побачимося з іншого боку", – сказав Ф'юрі у своєму зверненні.
 
36-річний британець провів на професійному рингу 37 боїв, здобув 34 перемоги, зазнав 2 поразок і 1 поєдинок завершив внічию.

 

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