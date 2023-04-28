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Болгарія допомагатиме Україні притягати військових злочинців рф до відповідальності

28 квітня 2023, 14:35
Болгарія допомагатиме Україні притягати військових злочинців рф до відповідальності
Фото: Олександр Рудоманов
Україна і Болгарія підписали угоду про співробітництво генеральних прокуратур.

Співпраця України та Болгарії стосуватиметься, зокрема, й  притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Очільники двох Генеральних прокуратур, України і Болгарії, підписали Меморандум про співробітництво.

Воно стосуватиметься, зокрема, і розслідування воєнних злочинів росії проти України.

"Прокуратури України та Болгарії активізують спільну роботу для притягнення до відповідальності рф та її поплічників за міжнародні злочини", — наголосили у Генпрокуратурі України.

Андрій Костін та Іван Гешев домовилися, перш за все, обмінюватися всіма наявними доказами та матеріалами, необхідними для судових процесів. 

Україна і Болгарія обіцяють якнайшвидше виконувати запити про взаємну правову допомогу. 

Болгарська сторона допоможе і забезпечить притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, пов'язаних з російською агресією. 

Також болгарська прокуратура на запит України збиратиме свідчення українців, які перебувають на території цієї країни.

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