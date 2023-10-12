Болгарія допоможе з мовними курсами для українських пілотів F-16

А ще - міністри оборони двох країн підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом,

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев підписали в Брюсселі меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки.

Про це Умєров написав у X (Twitter.

"Значущі результати зустрічі з моїм болгарським колегою Тодором Тагаревим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки. Документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва", - написав Умєров.