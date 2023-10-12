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Болгарія допоможе з мовними курсами для українських пілотів F-16

12 жовтня 2023, 17:35
Болгарія допоможе з мовними курсами для українських пілотів F-16
А ще - міністри оборони двох країн підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом,
Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев підписали в Брюсселі меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки.
 
Про це Умєров написав у X (Twitter.
 
"Значущі результати зустрічі з моїм болгарським колегою Тодором Тагаревим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки. Документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва", - написав Умєров.

Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови майбутнім українським пілотам F-16.

"Вдячний за важливу підтримку міністра Тагарева й усього болгарського народу", - додав міністр.

 

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