Болгарія дистанціюється від плану спільних закупівель ЄС щодо постачання Україні боєприпасів

Країна збирається допомагати ЗСУ іншим шляхом.

Уряд Болгарії підтвердив, що не братиме участі у плані країн ЄС щодо спільних закупівель та постачання боєприпасів Україні.

Про це повідомляє болгарське видання Europe Рress.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що офіційна Софія не братиме участі у спільному плані закупівлі боєприпасів калібру 155 мм для України, узгодженому країнами-членами ЄС, оскільки "у болгарської армії зазначеного типу боєприпасів немає, і вона не використовує їх".

"Цей мільйон боєприпасів має надійти з якихось запасів. У нас в болгарській армії таких боєприпасів немає, тому немає жодної можливості, що вони будуть надані Україні з тієї простої причини, що у нас відсутній такий калібр", - зазначив болгарський урядовець.

Як повідомлялося раніше, ексміністр оборони Болгарії Бойко Ноєв заявив, що Болгарія може продати Україні велику кількість боєприпасів радянського зразка через посередників, що може суттєво вплинути на хід бойових дій.