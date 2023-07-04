Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України

Про його склад поки відомо мало.

Болгарія вже почала готувати новий пакет військової допомоги для України.

Про це розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю Главкому.

"Він, скоріш за все, вже почав формуватися. Тобто, процес пішов. Сама ж передача, звичайно, займе певний час. При цьому ми будемо керуватись пріоритетами української сторони та передаватимемо їй у першу чергу те, що для неї на цьому етапі є найнеобхіднішим. Тут потрібна гнучкість з нашого боку, і ми готові до цього", – сказав Тагарев.

За його словами, вміст чергового пакету допомоги є конфіденційним. Водночас його основу складають боєприпаси, але також є й військова техніка.

"Зокрема, ми готові щороку здійснювати підготовку 60-ти українських бойових санітарів. Якщо буде потреба готувати більшу кількість, то з цим, переконаний, не буде жодних проблем. Як мене інформував начальник Військово-медичної академії, у нас у Софії є досить хороша база і швидкий та ефективний курс підготовки, який ми використовуємо для підготовки наших військовослужбовців. Ми готові на цій базі готувати й українських", – розповів очільник болгарського оборонного відомства.

Міністр зазначив, що мав кілька зустрічей з українським колегою Олексієм Резніковим, під час яких Тагарев поінформував про ухвалене рішення з надання нового пакета військової допомоги і готовність Болгарії виконувати й інші зобов'язання, які вона взяла на себе.