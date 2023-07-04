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ПОЛІТИКА

Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України

04 липня 2023, 18:44
Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України
Фото: google.com
Про його склад поки відомо мало.

Болгарія вже почала готувати новий пакет військової допомоги для України. 

Про це розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю Главкому.

"Він, скоріш за все, вже почав формуватися. Тобто, процес пішов. Сама ж передача, звичайно, займе певний час. При цьому ми будемо керуватись пріоритетами української сторони та передаватимемо їй у першу чергу те, що для неї на цьому етапі є найнеобхіднішим. Тут потрібна гнучкість з нашого боку, і ми готові до цього", – сказав Тагарев.

За його словами, вміст чергового пакету допомоги є конфіденційним. Водночас його основу складають боєприпаси, але також є й військова техніка.

"Зокрема, ми готові щороку здійснювати підготовку 60-ти українських бойових санітарів. Якщо буде потреба готувати більшу кількість, то з цим, переконаний, не буде жодних проблем. Як мене інформував начальник Військово-медичної академії, у нас у Софії є досить хороша база і швидкий та ефективний курс підготовки, який ми використовуємо для підготовки наших військовослужбовців. Ми готові на цій базі готувати й українських", – розповів очільник болгарського оборонного відомства.

Міністр зазначив, що мав кілька зустрічей з українським колегою Олексієм Резніковим, під час яких Тагарев поінформував про ухвалене рішення з надання нового пакета військової допомоги і готовність Болгарії виконувати й інші зобов'язання, які вона взяла на себе.

Болгаріядопомогавійна в Україні

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