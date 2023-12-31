Болгарія і Румунія частково приєднаються до Шенгенської зони наприкінці березня

Із 31 березня для перетину повітряних і морських кордонів між Болгарією і Румунією та іншими країнами-членами Шенгенської зони особи не повинні будуть проходити контроль.

Єврокомісія підтримала рішення про скасування повітряних та морських внутрішніх кордонів з Болгарією та Румунією.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає Економічна правда.

"Рішення ухвалили одностайно після письмової процедури. Його практичне застосування почнеться з 31 березня – з цього часу для перетину повітряних і морських кордонів між Болгарією і Румунією та іншими країнами-членами Шенгенської зони особи не повинні будуть проходити контроль", - йдеться у повідомленні.

Дата, 31 березня, пов’язана зі зміною зимового та літнього графіку, визначеного Міжнародною асоціацією повітряного транспорту IATA.

Як йдеться у повідомленні, таке рішення є відповіддю на зміни у законодавстві обох країн. Болгарія та Румунія від часу вступу до ЄС ухвалили частину законодавства, що діє у країнах Шенгенської зони, так звані Schengen acquis, зокрема щодо охорони зовнішнього кордону, співпраці правоохоронних органів та використання інформаційної системи Шенгену. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відреагувала на рішення про приєднання.

"Рішення про скасування повітряних і морських прикордонних перевірок – великий крок для цих країн і для Шенгенської зони. Обидві країни багато працювали для цього, обидві заслуговують цього", – повідомила вона.

Наступний крок – скасування контролю на сухопутних кордонах з країнами Шенгенської зони. Це дозволить повноцінно інтегрувати Румунію та Болгарію в Шенгенську зону, забезпечивши вільний рух осіб та товарів.