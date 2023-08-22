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Болгарія може почати передачу Україні бронетехніки радянських зразків восени – міністр оборони

22 серпня 2023, 11:31
Болгарія може почати передачу Україні бронетехніки радянських зразків восени – міністр оборони
Джерело: armyinform
Одесу відвідали міністри оборони Болгарії та України.

Вже цієї осені Республіка Болгарія може розпочати передачу Україні броньованої техніки радянських зразків.

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв  у медіацентрі "Україна-Одеса" під час спільного брифінгу зі своїм українськім колегою Олексієм Резніковим. 

За словами болгарського міністра, йдеться про близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразку, які досі знаходяться на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії.

"Це дещо сповільнює наш процес у зв’язку с тим, що потрібно підписати контракт між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України. Ця угода має бути ратифікована нашим парламентом. І як тільки у вересні він повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань. І до кінця вересня- на початок жовтня ми вже будемо мати ратифікацію цієї угоди і, я думаю, що тоді може початися передача", - сказав Тагарев. 

Він додав, що Болгарія підтримуємо Україну в її прагненні звільнити свої території, які тимчасово окупувала російська федерація. Також, за його словами, на рівні двосторонніх відношень Болгарія продовжує надавати військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні. Йдеться про підвищення спроможності та підготовку особового складу ЗСУ.

За словами Резнікова, сьогодні під час зустрічі міністри проговорили поточну ситуацію, в тому числі у Азово-Чорноморському регіоні, співпрацю на майбутнє, в тому числі можливості посилення протиповітряної оборони та протиракетної оборони України. Крім того, можливе постачання додаткових систем озброєння, технічних засобів, боєприпасів тощо.

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